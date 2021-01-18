شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعلن بدء تفعيل منظومة الأرشفة الإلكترونية بالديوان العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدء تفعيل منظومة الأرشفة الإلكترونية للقرارات الصادرة من المحافظة في كافة قطاعات العمل المختلفة، لتوفير منظومة لإدارة وتوثيق جميع القرارات وبناء مخزون معرفي يساهم في تحقيق الأهداف الأستراتيجية للمحافظة، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة قامت بتقديم كل سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، لبدء تفعيل منظومة الأرشفة الإلكترونية للقرارات الصادرة، مؤكداً على أهمية الإستفادة من منظومة التحول الرقمى كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري، وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.

ومن جانبها قدمت الدكتورة ناهد مصطفى، الخبير الوطنى للتخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية، شرحاً تفصيلياً عن آلية تنفيذ نظام الأرشفة الإلكترونية وإنشاء قواعد بيانات للقرارات الصادرة من المحافظة، وذلك لحفظ المستندات الورقية بطريقة مميكنة بعيداً عن غرف الحفظ التقليدية.

وأشارت أنه لبناء منظومة الأرشفة الإلكترونية، تم تكوين فريق عمل حيث قام بتصنيف القرارات الصادرة طبقاً لقطاعات العمل المختلفة داخل الديوان العام، للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الأرشفة الإلكترونية وهي مرحلة إدخال البيانات والمعلومات على قاعدة البيانات لحفظ المستندات إلكترونياً، لتوفير الوقت والجهد وتنظيم العمل وسرعة إرسالها للجهات المختلفة عند الحاجة إليها.