بروتوكول تعاون بين البيئة والزراعة والوادي الجديد لإنشاء مشتل بيئي بالخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بروتوكول تعاون بين الأطراف الثلاثة لتوفير المستلزمات اللازمة لإنشاء مشتل بمدينة الخارجة على مساحة 5 أفدنة لإنتاج الشتلات اللازمة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التعاون الوثيق والمشترك بين مؤسسات الدولة لحماية البيئة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، ولدعم السياسات البيئية للحد من الملوثات والانبعاثات الصادرة بالهواء المحيط وبما يكفل تحقيق أهداف التتنمية المستدامة وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء والحد من التلوث لما للأشجار من دور حيوي في تخفيف ملوثات الهواء.

كما يهدف لتحسين المظهر الجمالي والمساهمة في التصدي لقضية التغيرات المناخية من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيرة إلى أنه نظرا لأن محافظة الوادي الجديد من أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة حيث تمثل 44% من مساحة مصر فكان من الضروري إنشاء مشتل بيئي بها لإنتاج الشتلات اللازمة من أشجار الزينة وبعض أنواع الأشجار المثمرة لسد احتياجات المحافظة من هذه الأشجار.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أنه بموجب هذا البروتوكول تلتزم وزارة البيئة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، كما تلتزم الأطراف المعنية بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول والتنسيق فيما بينهما وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ وذلك من الجهات الإدارية المعنية بكل جهة.

كما تلتزم وزارة الزراعة بتوريد المستلزمات اللازمة لإنشاء المشتل وتشمل أعمال إعداد وتمهيد وتجهيز الأرض، وخلق تربة زراعية جيدة، وتوريد وزراعة سياج شجري حول المشتل كمصدات للرياح من جميع الجوانب، وتوريد عدد من الأشجار والشتلات وتشمل 5000 شجرة كونوكارس، و5000 أكاسيا سالجنا، وعدد من الأشجار المثمرة منها 5000 شتلة زيتون، و5000 شتلة دوارتنا ليموني، و5000 شتلة ليمون، و5000 شتلة برتقال، كما تلتزم وزارة الزراعة بإنشاء 4 صوب زراعية وتوفير الأسمدة والمبيدات اللازمة للزراعة.

وتلتزم محافظة الوادي الجديد وفقا للبروتوكول باستلام كافة المستلزمات اللازمة لإنشاء المشتل طبقا للأعداد والمواصفات الواردة بالبروتوكول والحفاظ عليها وتوفير مصدر للري بالمشتل لضمان استدامتها.