رئيس جهاز الشروق: بدء تنفيذ مشروع صيانة الطرق وتنسيق الموقع العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن البدء فى تنفيذ مشروعي صيانة للطرق بقطاعى المدينة الغربى والشرقي، مؤكداً أن ذلك يأتى حفاظاً على شبكة الطرق وعناصر تنسيق الموقع العام، وحرصاً على إعادة الشىء لأصله لأي تلفيات بالمحاور والطرق أولاً بأول بهدف التيسير على قاطني المدينة.

وأهاب الغيطي، في بيان اليوم، بحائزى قطع الأراضي الذين لديهم تصاريح بتنفيذ أعمال بالطرق لتوصيل المرافق، إعادة الشىء لأصله فور انتهاء أعمال الحفر تجنباً لتنفيذها عن طريق الجهاز بخصم مضاعف، وذلك لعدم الالتزام ببنود التصريح، حيث إن أبرز تلك البنود إعادة الشىء لأصله عقب انتهاء الغرض من أعمال الحفر اللازمة.

وأكد رئيس الجهاز، الحرص الدائم على الحفاظ على أى مكتسبات بالمشروعات المختلفة من شأنها النهوض بمدينة الشروق.