شكرا لقرائتكم خبر عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021 بالرابط من الشركة المصرية للاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستطيع الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021 الآن، والتى أصدرتها الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي 2021 يوم 15 يناير 2021 وذلك عبر موقعها وذلك عن الشهور من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020، وحددت الشركة مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة، وكذلك فترة تحويل الخط إلى نظام الاستقبال، وكذلك موعد قطع الحرارة مؤقتًا عن الخط مع فرض غرامة التأخير.

جدول مواعيد تحصيل فاتورة التليفون الأرضي المحددة من الشركة المصرية للاتصالات:

يوم 15 يناير 2021 أصدرت الشركة المصرية للاتصالات الفاتورة.

يوم 14 فبراير 2021 تنتهي فترة السماح المحددة لسداد فاتورة التليفون.

يوم 15 فبراير 2021 الموعد المحدد من الشركة المصرية للاتصالات لتحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط.

يوم 14 مارس 2021 تنتهي فترة السماح لسداد فاتورة الارضي دون دفع غرامة.

يوم 15 مارس 2021 رفع الخط من الخدمة مع فرض غرامة التأخير.

تستطيع الآن وحتى يوم 14 فبراير 2021 الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عبر من خلال الاتصال برقم 140 من التليفون الارضي أو الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي اضغط هــنــــــــــا.

وتوجد عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي يجب معرفتها لتجنب الزحام في السنترالات خصوصًا مع أزمة فيروس كورونا المستجد أهمها فوادفون كاش وخدمة فورى وماكينات ATM الخاصة ببنكي الأهلي المصر والتجاري الدولي والدفع الالكتروني من خلال الموقع ذاته .

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021 بالرابط من الشركة المصرية للاتصالات