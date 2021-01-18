شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق بوحدة سكنية بالمنيا دون خسائر بشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطر فريق الحماية المدنية بمحافظة المنيا، على حريق نشب بوحدة سكنية، دون وقوع أي أضرار بشرية. تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بنشوب حريق بوحدة سكنية، بشارع التقوى بمنطقة أبوهلال بمدينة المنيا، نتيجة ماس كهربائي.

وانتقل فريق الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، برئاسة اللواء خالد سعد مخلوف، دون خسائر بشرية، والخسائر تنحصر في بعض محتويات الشقة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.