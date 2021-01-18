شكرا لقرائتكم خبر عن خلال حملة بالأقصر.. تغريم ٧ أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت رئاسة مركز ومدينة البياضية، برئاسة محمد صحصاح، بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع، والتأكيد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٧ أشخاص بدون الكمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري، وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50جنيه)، كما تم فض فرح في قاعة أفراح بدون ترخيص، مخالفا قرار رئيس مجلس الوزراء، وتم الغلق وتشميع قاعة الأفراح، لمدة أسبوع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب القاعة.

شارك في الحملة نائب رئيس المدينة، عبدالمحسن ربيع، وإدارات المتابعة الميدانية والنظافة والحملة الميكانيكية، فيما شدد رئيس المدينة، على استمرار الحملات وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين.