شكرا لقرائتكم خبر عن خلال حملة بالأقصر.. تغريم ٧ أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت رئاسة مركز ومدينة البياضية، برئاسة محمد صحصاح، بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع، والتأكيد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا.
وأسفرت الحملة عن ضبط ٧ أشخاص بدون الكمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري، وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50جنيه)، كما تم فض فرح في قاعة أفراح بدون ترخيص، مخالفا قرار رئيس مجلس الوزراء، وتم الغلق وتشميع قاعة الأفراح، لمدة أسبوع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب القاعة.
شارك في الحملة نائب رئيس المدينة، عبدالمحسن ربيع، وإدارات المتابعة الميدانية والنظافة والحملة الميكانيكية، فيما شدد رئيس المدينة، على استمرار الحملات وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين.
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