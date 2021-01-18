شكرا لقرائتكم خبر عن حملة «العمار الجديد» يطلق مبادرة «معًا تزول المحن» لمواجهة كورونا بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مجموعة من الفتيات والسيدات بقرية العمار بطوخ الموجة الثانية لمواجهة كورونا من خلال حملة «العمار الجديد» تحت شعار «معا تزول المحن»، حيث تم تشكيل فريق يحمل اسم «بصمة» لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتقديم المساعدة لكل أهالي القرية بانشطة تثقيفية وتوعوية وتقديم الخدمات اللازمة للمرضى وحالات الاشتباه وترسيخ الإجراءات الإحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعي وسط التجمعات.

وأعلنت الحملة عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك» الانتهاء من المرحلة الأولى من أنشتطها، حيث تم تنظيم التطعيم وتوزيع الكمامات بالوحدة الصحية موجهين الشكر لأهالي القرية على تعاونهم والتزامهم بالتنظيم والنظام، كما وجهت الحملة الشكر لكل العاملين بالوحدة على حسن تعاونهم وحسن تصرفهم مع الأهالي والسعي في تقديم أفضل خدمة طبية قدر المستطاع والمتاح.

وطالبت الحملة بدعم العاملين بالمجال الصحي معنويًا حتى يتم تقديم خدمات تليق بأهالي العمار والقرى المجاورة.

وقالت المشاركات في المبادرة من سديات العمار إن فريق العمار الجديد «بصمة» تمتد أنشطته منذ الموجه الأولى لفيروس كورونا المستجد، حيث يقمن بالمرور على المنازل لتوعية السيدات بالإجراءات الوقائية للحفاظ على انفسهم من فيروس كورونا وأساليب التطهير والنظافة الشخصية ونظافة المنازل باستخدام المطهرات، كما تشمل المبادرة اهتمامًا خاص بالأسر التي تتعرض للإصابة بكورونا وتخضع للعزل المنزلي، حيث يتم توفير الاحتياجات الأسرية اللازمة لهم وتقديم الدعم النفسي.

وأشارت المشاركات في المبادرة إلى أن دور السيدات هام جدًا في توعية السيدات مثلهن بحكم التواجد في أماكن التسوق وشراء المستلزمات وغيرها لتكتمل الملحمة التي يؤديها أهالي القرية في مواجهة فيروس كورونا.

فيما كون شباب القرية لجنة لمواجهة تلك الأزمة من خلال توفير المستلزمات الطبية وتطهير القرية وتوفير أنابيب الأكسجين لحالات العزل المنزلي وتقديم الدعم المادي والمعنوي لحالات الإصابة.