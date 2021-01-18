شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: سقوط أمطار.. وعودة الشبورة حتى نهاية الأسبوع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أجواء الطقس البارد مستمرة على مدار اليوم وبالتحديد في الساعات المتأخرة من فترات الليل، في ظل نشاط الرياح.

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن درجة الحرارة بالقاهرة اليوم 18 درجة مئوية بانخفاض درجتين عن أمس، إلا أن الشعور بشدة البرودة في الساعات الأولى من الصباح والمتأخرة ليلًا، حيث تصل لـ9 درجات.

واستكمل، أن هناك فرص لسقوط أمطار ويستمر خلال الأيام المقبلة، بينما فرص تكوين الشبورة ستكون صعبة مع نشاط الرياح وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن سقوط الأمطار ونشاط الرياح سينتهي يوم الأربعاء المقبل، على أن تعود الشبورة بداية من صباح يوم الخميس المقبل.

واختتم محمود شاهين، تصريحاته أن درجات الحرارة في الوجه البحري والقاهرة المتوقعة حتى الخميس المقبل، ستتراوح بين 17 و18 درجة، والسواحل الشمالية من 18 لـ17 درجة، ومحافظات شمال الصعيد 19 و20 درجة، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء سترتفع لـ22 و23 درجة مئوية، موضحًا أن هناك فرص سقوط أمطار مساء الثلاثاء أو الأربعاء، إلا أنها ستكون خفيفة وغير مؤثرة.