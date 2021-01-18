شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يضبط 4 سيارات تسير عكس الاتجاه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضبط 4 سيارات ملاكي وميكروباص، تسير عكس الاتجاه بطريق الزقازيق ميت غمر، وأصدر توجيهاته لرجال المرور بإيقاف السيارات المخالفة، وسحب رخص القيادة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ أن السير عكس الاتجاه، جريمة في حق الوطن والمواطن، يترتب عليها وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء

ووجه محافظ الشرقية، مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري، بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد المرور واحترام القانون.