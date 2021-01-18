شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام ضخ الغاز الطبيعي إلn مدينة العريش دون معوقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت عملية ضخ الغاز الطبيعي إلى منازل مدينة العريش والمحطة البخارية بحي المساعيد والمنطقة الصناعية بوسط سيناء، دون أي معوقات أو شكاوي.

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم السيطرة على النيران التي اندلعت نتيجة انفجار خط الغاز المغذي لمدينة العريش بعد إغلاق محابس التحكم الرئيسية عن طريق الشركة.

أشار المحافظ إلى قيام لجنة من الشركة المصرية للغازات الطبيعية بتفقد موقع التفجير للوقوف على التلفيات التي جرت جراء الانفجار تمهيدًا لإصلاحه..معلنًا عدم وجود خسائر بشرية جراء الانفجار.

وكان خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش قد تعرض، فجر اليوم، للانفجار في منطقة سبيكة غرب مدينة العريش.