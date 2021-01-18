شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يكشف حقيقة وجود انهيار بكوبرى الدخيلة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف ميناء الاسكندرية عن حقيقة الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الإحتماعى، أمس، عن حدوث انهيار أجزاء من كوبرى الدخيلة الجديد.

وأصدرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بيانا صباح اليوم الإثنين، نفت فيه ما تم تداوله من بيانات وأنباء مغلوطة على مواقع التواصل الإجتماعي عن وجود إنهيار بكوبري الدخيلة الجديد والذي يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي .

وأكدت هيئة الميناء في بيانها المدعوم بالصور على ان ما إدعاه البعض من إنهيار الكوبري ما هو إلا أنباء مغرضة مخالفة تماماً للحقيقة وتهدف إلى زعزعة الثقة في نفوس المواطنين .

وأشار البيان إلى ان الحركة المرورية على كوبري الدخيلة تسير بشكل طبيعي دون أية معوقات .