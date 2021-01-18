شكرا لقرائتكم خبر عن خلال العام الماضي.. محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 39 مدرسة بتكلفة 196 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن الانتهاء من إنشاء وتوسعة وتطوير 39 مدرسة، ودخولها حيز الخدمة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال العام الماضي 2020، بتكلفة إجمالية 196 مليوناً و655 ألف جنيه.

وأكد «الأنصاري» أن قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكداً حرص المحافظة على تطوير العملية التعليمية من خلال إنشاء وصيانة المدارس وتزويدها بالمستلزمات التكنولوجية لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبناءنا الطلاب وتخريج جيل قادر على دفع عجلة التنمية والتقدم.

ولفت محافظ الفيوم إلى أن الـ 39 مدرسة التي تم الانتهاء من إنشاءها وتطويرها وتوسعتها تغطي كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتضم كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي، مشيراً أن الهدف من هذه المشروعات الجديدة التخلص من مشكلة الكثافة الزائدة داخل الفصول الدراسية، وفتح مدارس في أماكن محرومة من الخدمة التعليمية.

فيما أوضح المهندس طارق مسعد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء وتوسعة وصيانة هذه المدارس بلغت 196 مليوناً و655 ألف جنيه، بواقع 68 مليوناً و513 ألف جنيه لعدد 11 مدرسة بالإدارة التعليمية بيوسف الصديق، و13 مليوناً و658 ألف جنيه لعدد 4 مدارس بإدارة أبشواي التعليمية، فيما بلغت عدد المدارس التي تم الانتهاء منها بإدارة طامية التعليمية 6 مدراس، بتكلفة 31 مليوناً و52 ألف جنيه.

وفي إدارة سنورس التعليمية 8 مدارس بتكلفة إجمالية 39 مليوناً و659 ألف جنيه، و5 مدارس بإدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية بإجمالي تكلفة 20 مليوناً و395 ألف جنيه، وفي إدارة إطسا التعليمية 5 مدارس بتكلفة 23 مليوناً و375 ألف جنيه.

وأضاف، أن المدارس التي تم الانتهاء من إنشاءها وتطويرها وتوسعتها ودخولها حيز الخدمة، بإدارة يوسف الصديق التعليمية هي: عزبة بركة الابتدائية، ومنشأة قارون الابتدائية، وقصر قارون للتعليم الاساسي، والمشرك قبلي للتعليم الاساسي، وبطن إهريت، والهشاترة الابتدائية، المقراني الاعدادية المشتركة، الريان تعليم اساسي، زكي صالح الفنيةبنات، وتوسعات وتعلية بمدرسة العوني للتعليم الاساسي.

وفي إدارة أبشواى التعليمية مدارس:العضامي تعليم اساسي، علام عبدالجليل شعبان محمد، الصفراية تعليم أساسي، طماوي الابتدائية.

وفي إدارة طامية التعليمية مدارس: صلاح سالم الابتدائية، الاصفر للتعليم الاساسي، كفر عميرة للتعليم الاساسي، مراد الجندي تعليم اساسي، وتوسعات وتعلية بمدرستي احمد فتحي الابتدائية، مجمع قصر رشوان للتعليم الاساسي.

وفي إدارة سنورس التعليمية مدارس: على بن ابي طالب تعليم اساسي، عبدالمقصود جودة سعداوي تعليم اساسي، النائب مصطفى الهواري اعدادية بنات، خلف الابتدائية، سنهور القبلية الجديدة تعليم اساسي، صالح شماطة للتعليم الاساسي، ابو سلام الابتدائية، الاخصاص الابتدائية.

وفي إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية مدارس: الثانوية بنات، لطفي عبدالله درويش الاعدادية، العبور( الصداقه الفرنسية) تعليم اساسي، الصوفي الابتدائية المشتركة، البارودية الابتدائية.

وفي إدارة إطسا التعليمية مدارس: الونايسة الابتدائية، ابو دفية، دفنو الرسمية لغات، الخمسين للتعليم الاساسي، مصطفى كامل الثانوية.