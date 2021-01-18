شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس مدينة العريش يطرح مناقصة عامة لرصف وتطوير 5 شوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس مدينة العريش عن طرح مناقصة عامة لرصف وتطوير ورفع كفاءة 5 شوارع في المدينة .

وقال ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش،أن المناقصة تشمل عمليتين الأولى لرصف وتطوير ورفع كفاءة شارعى الساحة الشعبية والغاز القديم، والثانية لرصف وتطوير ورفع كفاءة منطقة وسط المدينة لتشمل شوارع: على بن أبى طالب، فوزى المنيسى، ومسلم عروج .

ومن جانبه أعلن علاء الشريف مدير العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمى لمجلس مدينة العريش أن كراسات الشروط والمواصفات تطلب من ادارة العقود بمجلس المدينة نظير سداد التأمين الابتدائى.. مشيرا إلى أنه تحدد يوم الاثنين الموافق 25 يناير الجارى موعدا لجلسة فتح مظاريف العملية الأولى، وتحدد يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الجارى موعدا لفتح مظاريف العملية الثانية.. على أن يحصل على كل عملية المستوفى للشرط طبقا للقانون .