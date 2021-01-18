شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي عن القصير ومرسى علم وبرنيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مدينتي القصير ومرسي علم ومنطقة برنيس جنوب البحر الاحمر لانقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي

واكد النائب عبدالناصر عطية عضو مجلس النواب انه بالتواصل مع مسؤولي الكهرباء بشأن مشكلة انقطاع الكهرباء نظراً لشكوي أهالي المدينة من هذا الانقطاع المفاجئ اكدوا بأنه يوجد عطل مفاجئ أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مدن القصير ومرسي علم حتى قرية برانيس وتم الانتهاء من إصلاح هذا العطل وانه في خلال وقت وجيز سوف تعمل شبكة الكهرباء بكامل طاقتها .