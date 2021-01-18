شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان «مشروع ممول من اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا»، انه حرصه منه على وصول جميع فعالياته إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة (مدرسين مساعدين- ومعيدين)، وطلاب وباحثين، من خلال تمكينهم من التسجيل على اللينك الاتى للتعرف والمشاركة على الانشطة وورش العمل لجميع مجتمع الجامعة https://forms.gle/tBHazkvT69TaebaT6

كما يسمح النادي لطلاب الجامعة التسجيل في الفورم الاتى لكى يكون لهم أولوية من المشاركة في فعاليات نادى ريادة الأعمال جامعة حلوان المختلفة

https://forms.gle/hj8JKqxsQhi7URDc7

وأوضحت الأستاذة الدكتورة إيمان أبوطالب أن نادى ريادة الأعمال يساعد إلى نشر وعى مفهوم ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وتشجيع الإنتاج والتطوير، وتعزيز روح المبادرة والابتكار وتعزيز قدراتهم التنافسية وتأهيلهم لتأسيس المشاريع الريادية، ويعمل على تطوير مهارات رواد الأعمال الطموحين ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بينهم وتوفير كافة احتياجاتهم ليكونوا رواد أعمال ناجحين وقادة المستقبل، كما يعمل على تنفيذ العديد من الأهداف التي تتضمن بناء ثقافة ريادة الأعمال لتنمية الدافع إلى العمل الحر، والمساهمة في تفعيل دور المنشآت الصغيرة لإيجاد وظائف وفرص عمل تستوعب خريجي مؤسسات التعليم والتدريب بجامعة حلوان.

وأضافت أن من أهداف نادى ريادى الأعمال أيضا تعزيز القدرات الريادية لدى طلاب المراحل التعليمية المختلفة لإيجاد أفكار ريادية لمشاريع مستقبلية، وتحقيق التطوير والتنمية المستمرة للقدرات البشرية والفنية والنظامية لجامعة حلوان بجودة فائقة، وتوفير بيئة إيجابية لاحتضان الأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة للطلاب والخريجين داخل الجامعة وخارجها، وكذلك دعم ومساندة المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في مختلف المجالات والمساهمة على خلق بيئة محفزة لرواد الأعمال لدعم الابتكار وتحقيق ريادة الأعمال والريادة المجتمعية.