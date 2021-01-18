شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار «الفيضة الكبرى» تغرق شوارع الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب الاسكندرية، وتعرضت أحياء المدينة صباح اليوم الاثنين لموجة من الأمطار الغزيرة والرياح المصحوبة بانخفاض درجات الحرارة ما ادى لإغراق الشوارع وذلك تزامنا مع نوة «الفيضة الكبرى».

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وأسفل الكبارى والطرق.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشددت محافظة الإسكندرية، على المواطنين ضرورة توخى الحذر ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ.

يشار إلى أنه وفقا لجدول النوات تتعرض الاسكندرية هذه الايام لنوة «الفيضة الكبرى» التي يصحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض في درجات الحرارةو تستمر لمدة ٦ أيام.