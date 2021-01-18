شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: تفجير خط الغاز لن يؤثر علي مدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن خط الغاز الرئيسي المغذى لمدينة العريش تعرض إلى عملية تفجير في منطقة سبيكة غرب مدينة العريش.

وأضاف المحافظ، أن التفجير لن يؤثر على إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بالمساعيد ولا على مساكن المواطنين بمدينة العريش، كما لن يؤثر على المنطقة الصناعية بوسط سيناء.

وأشار المحافظ إلى التنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» فور وقوع الانفجار، حيث نجحت في السيطرة علي الحريق بعد إغلاق محابس التحكم الخاصة بالخط الذي تعرض للتفجير..مؤكدًا على عدم وجود خسائر بشرية.

ولفت المحافظ إلى أن الأجهزة المعنية تقوم بالتحقيق في تفجير خط الغاز ومعرفة سبب الانفجار، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بعمليات تمشيط واسعة في موقع التفجير.