بعد قليل.. رئيس الوزراء يلقي بيان حكومي بمجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بعد قليل، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، وذلك في الجلسة العامة التي ستعقد اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويتضمن بيان الحكومة عرض نتائج تنفيذ برنامج مصر تنطلق.

وكانت الحكومة عرضت برنامجها مصر تنطلق أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل لمدة 6 سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

كما تشهد الجلسة العامة، اليوم، عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما يعرض الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بيانًا بشأن ما حققته الوزارة من برنامج الحكومة​