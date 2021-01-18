​​مساء اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الارثوذوكسية، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سيصلي قداس عيد الغطاس، مساء اليوم الاثنين، في الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية.

وقال حليم لـ"الخليج 365"، إن البابا سيصلي صلاة اللقان السابعة مساء اليوم، يعقبها صلاة قداس الطهور الإلهي بحضور ومشاركة عدد محدود من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، بسبب الظروف والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة لمنع انتشار فيروس كورونا المستحد وفق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار الفيروس.

وانتهت إيبارشيات الكنيسة من الاستعدادت النهائية للاحتفال، وفقًا لقرارات الكنيسة السابقة، والتي سمحت لكل أسقف بتقييم الوضع والأعداد بحسب الوضع الصحي لكل إيبارشية.

ويعتبر عيد الغطاس من الأعياد السيدية الكبرى الخاصة بالسيد المسيح، ويحتفل الأقباط بهذا العيد نظرًا لأن المسيح قَبِلَ العماد فيه بالتغطيس على يد يوحنا المعمدان، بحسب الاعتقاد المسيحي، كما أنه أحد أهم أسرار الكتاب المقدس.