شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 3440 خرطوشة سجائر أجنبية في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احبط رجال الإدارة العامة للصادر بالأسكندرية برئاسة عاطف حمزة مدير عام جمرك الصادر بالأسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة العميد محمد مصباح محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك 207 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية ومنشورات التصدير المذاعة.

وبناءا على إخباريه سرية مقدمة من إدارة جمرك الطصادر بالإسكندرية وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة وإدارة مكافحة التهرب الجمركى وإدارة الفحص بأشعة X-RAY بالإشتباه في قيام شركة ا. ل. ا بتصدير أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم ARKU245315/7 بيان جمركى رقم 2684 لسنة 2021 والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 630 كرتونة منتجات زجاجية مصدرة إلى ميناء حيفا.

تم تمرير الحاوية على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة عمرو عبدالرحمن فأفاد بوجود كثافات متماثلة ومتعدده وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية وأمنية للمعاينة الفعلية وجرد مشمول الحاوية، فتبين وجود 215 كرتونة بكل منها 16 خرطوشة بإجمالي 3440 خرطوشة بكل منها 10 علب سجائر أجنبية الصنع بدون منشأ ماركة Manchester وغير ملصق عليها طابع بندرول مخبأة داخل الكراتين الخاصة بالمنتجات الزجاجية في الثلث الاخير من الحاوية.

وتقرر إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.