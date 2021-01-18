​طرق السداد والمسارات وموعد التشغيل.. 24 معلومة عن مشروع القطار السريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل مشروع تنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال نحو 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، مع البدء الفوري لتنفيذ الخط الذي يربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية.

وينشر (الخليج 365) أبرز معلومات عن المشروع:

1- القطار الكهربائي السريع ليس خط واحد ولكنه شبكة كاملة من الخطوط.

2- ستصل سرعته إلى 250 كيلو في الساعة.

3- سيربط كل أنحاء الجمهورية بعضها البعض.

4- كل موانئ مصر ومناطقها الصناعية ومناطق التنمية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة سترتبط بشبكة القطارات السريعة.

5- شبكة القطارات طولها 1750 كيلو.

6- بداية المرحلة الأولى تبلغ 460 كيلو متر تبدأ من العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والجيزة وأكتوبر وإسكندرية والعلمين الجديدة.

7- سيربط البحرين "الأحمر والمتوسط" من خلال ربط ميناء السخنة بميناء الإسكندرية إلى ميناء جرجوب غرب بمطروح.

8- كان مخططًا له أن يبدأ من مدينة السادس من أكتوبر مع طريق الواحات.

9- سيمتد بعد ذلك لـ 200 كيلو حتى مطروح.

10- الخط الثالث، سيربط الغردقة وسفاجا وقنا والأقصر، خاصة مناطق صادرات الفوسفات والألمونيوم.

11- إنشاء قطار كهربائي "ركاب" للوصول من الغردقة للأقصر خلال ساعتين، لخدمة السياح، بدلًا من الطائرات.

12- الخط الرابع سيربط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظتي الأقصر وأسوان.

13- الخط الرابع سيربط بين القطار السريع القادم من العلمين والعين السخنة وبين محافظتي الأقصر وأسوان غرب النيل.

14- إنشاء خط قطار للصعيد آخر موازي للخط الحالي غرب النيل وليس شرقه، لتخفيف الضغط عن خط القطارات الحالي.

15- خط الصعيد الجديد، سيربط المدن الجديدة بالظيهر الصحراوي (ببعضها البضع).

16- الرقم المتفق عليه وهو 360 مليار جنيه من الممكن أن يزيد 32 مليار جنيه أخرى.

17- لم يتم دفع تلك الأموال على مرة واحدة.

18- ليس كل ذلك المبلغ سيوجه لشركة "سيمنز"، فالخط الـ 460 كيلو تكلفته ستكون 8.2 مليار دولار، وهما مقسومين على شقين، إحداهما ستقوم به "سيمنز" وهما 3 مليارات، وهو ثمن الوحدات المتحركة من قطارات وجرارات وغيرها، والأنظمة "الصوتيات والاتصالات والسيطرة والتحكم".

19- إسناد أعمال بقيمة 5.2 مليار لشركات مصرية، والتي تعد عبارة عن أعمال ترابية بالمنطقة كلها، ثم توريد الفلنكات والبازلت، ثم إنشاء المحطات والأسوار.

20- الرئيس عبدالفتاح السيسي قال لرئيس شركة "سيمنز"، إن مصر دولة كبيرة ولن تتأخر أبدًا في سداد أقساطها من عمولات المخاطر، ولو إن الحكومة الألمانية لم تثق في الحكومة المصرية فستأخذ منها عمولة تأمين المخاطر.

21- بعد طلب الرئيس السيسي، الشركة تنازلت عن عمولة المخاطر بنسبة 100% والتي تصل إلى 12.7% بما يوزاي 360 مليون دولار.

22- سيبدأ سداد أموال المشروع بعد 6 سنوات لمدة 14 سنة، أو 20 عامًا بشكل كامل.

23- أغلب الأموال ستذهب للمصريين "تشغيل عمال ومصانع".

24- رئيس سيمنز أهدى المصريين 4 جرارات وقطارًا بالكامل بالمجان.