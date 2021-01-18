حدث ليلاً| بيان إصابات ووفيات كورونا ومطالبات بالتحقيق في تصفية "الحديد والصلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 702 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122993 حالة حتى اليوم.

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البرلمان استحدث حالة جديدة.. تعرف على حالات سحب رخصة القيادة في القانون

استحدثت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، حالة جديدة لسحب رخصة تسيير المركبة، ضمن التعديلات التي أجريت على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

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متحدث الصحة: انخفاض معدل تردد مصابي كورونا على وحدات الرعاية المركزة

علق خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة، على تفقد وزيرة الصحة هالة زايد لعدد من المستشفيات والمؤسسات الطبية الخاصة بمراكز اللقاح، قائلًا: "جولة الوزيرة اليوم كانت تفقدية واسعة شملت مستشفى عزل العجوزة المخصصة لمرضى كورونا، كذلك مراجعة أعداد المترددين على المستشفى ونسب الشفاء من مصابي الفيروس بالإضافة لأحتياطات الأكسجين والادوية والمستلزمات الطبية".

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يوفر 70 ألف فرصة عمل.. تفاصيل جديدة حول مشروع القطار السريع

كشف الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل جديدة بشأن القطار السريع المقرر إنشاؤه خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية.

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وكيل النواب يكشف تفاصيل جلسة استدعاء رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والتموين

قال النائب أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن مثول رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي غدًا في جلسة بالبرلمان، لمناقشة البرنامج التنفيذي للحكومة ليس لنيل الثقة من البرلمان الجديد.

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نقابة القطاع الخاص تطالب بالتحقيق في تصفية "الحديد والصلب"

طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بالتحقيق في قرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المنعقدة بتاريخ الاثنين 11 يناير الجاري، بتصفية الشركة.

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مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي إحدى القرى بجازان السعودية

أعربت جمهورية مصر العربية، الأحد عن بالغ إدانتها لاستهداف ميليشيا الحوثي، إحدى القرى الحدودية بمحافظة العارضة في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمقذوف عسكري، مما أسفر عن إصابة رجل وطفلين.

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مستشارة الصحة: اللقاح ليس حلًا سحريًا ويجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي

أكدت نهى عاصم، مستشارة وزارة الصحة للأبحاث، إن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، هم الأولى بالحصول على اللقاح الصيني.

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نائب الإسكان يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع "حدائق العاصمة"

عقب خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة العربية للاستثمار العمراني.

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نشر الجيش في أربع مدن تونسية لحماية المنشآت السيادية

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية ليل الأحد نشر وحدات عسكرية في أربع مدن لحماية المنشآت السيادية في ظل الاحتجاجات الليلية وأعمال شغب تشهدها عدة مناطق في البلاد.

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فريق بايدن يدعو لإطلاق سراح المعارض الروسي نافالني

دعا فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم الأحد إلى الإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني بعد اعتقاله لدى وصوله إلى مطار في موسكو، بينما التزمت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الصمت إزاء الموضوع.

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تقرير: السعودية تسمح لإسرائيليين بالمشاركة في رالي داكار

ذكر ت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المملكة العربية السعودية سمحت بدخول ما يتراوح بين 10 و15 إسرائيليا إلى أراضيها للمشاركة في رالي داكار، ودخل البعض منهم بجوازات سفرهم الإسرائيلية.

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