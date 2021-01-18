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التشغيل التجريبي لمصنع المنتجات الورقية بمنطقة البغدادي الصناعية في الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، التشغيل التجريبي لمصنع المنتجات الورقية بالمنطقة الصناعية بالبغدادي.

وقام مهندس التشغيل بشرح خطوات الانتاج، موضحا أن طاقة الماكينة ٦٠ كوب ورقى في الدقيقة، لافتا إلى ان العمل يتم على ورديتين، بجانب ان متوسط العمالة ١٥ عامل وسيتم الزيادة في خطوط الإنتاج مستقبلا.

يأتي ذلك في اطار دعم مكافحة فيروس بتوفير أكواب استخدام المرة الواحدة بدلا من جلبها من خارج المحافظة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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