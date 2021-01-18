شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يبحث مع رئيس الجامعة سبل التنسيق والتعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، الأحد، الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، لبحث سبل التنسيق والتعاون خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين المحافظة والجامعة.

وتناول اللقاء، خطة واحتياجات الجامعة المستقبلية وإضافة عدد جديد من الكليات للجامعة خلال الفترة القادمة، وسبل تحقيق الاستفادة المثلى من كليات الجامعة في كافة المجالات داخل المحافظة، مثل الفنون الجميلة والسياحة والآثار والحاسبات والمعلومات، لتقديم أفضل الخدمات داخل المحافظة.

وأكد المحافظ استمرار المحافظة في تقديم الدعم الكامل لجامعة الأقصر الوليدة من أجل النهوض بها وتقديم رسالتها العلمية والخدمية لأبناء وأهالي محافظة الأقصر، مشددا على أهمية التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة، وضرورة الاستفادة من الكوادر العلمية والبحثية من أساتذة الجامعة.

حضر اللقاء كل من: نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد لمحافظة الأقصر اللواء دكتور عماد أبوالعزايم.