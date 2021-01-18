شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 19 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة في القرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة برئاسة العميد علاء عبدالجابر، لليوم الثالث على التوالي حملة ليلية مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع والتأكيد من تطبيق الاجراءات الاحترازيه لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

استهدفت الحملة قرية الأقالتة وقرية الضبعية، وأسفرت الحملة عن ضبط 19 فرد بدون الكمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة(50جنيه).

كما تم غلق 3 مقهى لعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد بين المواطنين وتقديم الشيشة، وتم الغلق ومصادرة عدد 8 شيشة، وتحرر عدد 19محضر متنوع بينهم ١٠ اشغالات و٦ ادارة محال بدون ترخيص و٣ محاضر نظافة.

شارك في الحملة نائب رئيس المدينة حجازي النحاس، ورؤساء القرى وادارات الاشغالات ورخص المحلات والنظافة والمتابعة الميدانية والحمله الميكانيكية. وشدد رئيس المدينة على استمرار الحملات وضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين.