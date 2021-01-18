شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 20 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة، مساء الأحد، شملت المرور على مواقف السيارات وشوارع المدينة، للتأكد من أتباع كافة الإجراءات الأحترازية حرصاً على سلامة المواطنين، وذلك برفقة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، ومختار عبدالمنعم مدير الاشغالات، والعقيد طاهر الفخراني رئيس وحدة مرور إسنا، والنقيب صبري خزام وكيل الوحدة.
وخلال الحملة تم ضبط عدد 20 مواطن بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50 جنيه، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
وشدد رئيس المركز على مدير المواقف والسائقين بعدم السماح للمواطنين باستقلال السيارات أو دخول المواقف دون إرتداء الكمامة الواقية حفاظا على سلامتهم حيث ستحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة.
يأتي ذلك في أطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن.
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