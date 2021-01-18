شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 20 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة، مساء الأحد، شملت المرور على مواقف السيارات وشوارع المدينة، للتأكد من أتباع كافة الإجراءات الأحترازية حرصاً على سلامة المواطنين، وذلك برفقة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، ومختار عبدالمنعم مدير الاشغالات، والعقيد طاهر الفخراني رئيس وحدة مرور إسنا، والنقيب صبري خزام وكيل الوحدة.

وخلال الحملة تم ضبط عدد 20 مواطن بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50 جنيه، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

وشدد رئيس المركز على مدير المواقف والسائقين بعدم السماح للمواطنين باستقلال السيارات أو دخول المواقف دون إرتداء الكمامة الواقية حفاظا على سلامتهم حيث ستحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة.

يأتي ذلك في أطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن.