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التنمية المحلية تكشف آلية تحديد رسوم انتظار السيارات في الشوارع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة، إن تسعيرة انتظار السيارات بالشوارع وفق القانون الجديد سيتم تحديدها من قبل اللجان المختصة المشكلة في كل محافظة والمنصوص عليها في القانون.

وأضاف قاسم، لمصراوي، اليوم، أنه لا يحق للشركات أو الأفراد التي تعمل في مهنة تنظيم انتظار السيارات أن تتلاعب في الأسعار المعلنة، وستكون ملزمة بالأسعار التي تحددها اللجنة.

وتابع متحدث الوزارة: "هيكون فيه لافتات عليها الأسعار وفق كل منطقة ومكتوب عليها أيضا أرقام للشكاوى يمكن للمواطنين الاتصال بها للإلاغ عن أي تجاوزات".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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