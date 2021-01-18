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مجلس الدولة يتعاون مع بنك مصر لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

وقع مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بروتوكول تعاون مع بنك مصر؛ بهدف تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى المرفوعة إلكترونيًا أمام محاكم مجلس الدولة عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية، من خلال وسائل الدفع المختلفة وماكينات الصراف الآلي ومحافظ الهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني لمجلس الدولة.

وقع البروتوكول عن مجلس الدولة المستشار طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام وعن بنك مصر، محمد محمود أحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحضر مراسم توقيع البروتوكول لفيف من مستشاري مجلس الدولة وعدد من قيادات بنك مصر.

وأكد رئيس مجلس الدولة أن البرتوكول يأتي انطلاقًا مع خطة الدولة في الرقمنة والتحول تدريجيًا نحو مجتمع لا نقدي من خلال نشر ثقافة استخدام وسائل الدفع غير النقدي من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية، كما يهدف البروتوكول إلى تيسير عملية الدفع على المتقاضين وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا من استخدام النقد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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