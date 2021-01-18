شكرا لقرائتكم خبر عن صحافة الموبايل في ندوة بقصور الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات الورشة التدريبية "صحافة الموبيل" .

حاضرتها الدكتورة إيمان عثمان مدرب الجرافيك بالأكاديمية الدولية،

تناولت المصور وألياته وشروطه عبر تطبيق العديد من الورش العملية وفتح باب المناقشات لطرح أفكار خارج الصندوق صالحة وقابلة للتنفيذ.

من المعروف أن هيئة قصور الثقافة تنتهج منذ فترة تطوير أدواتها مع معطيات العصر الحديث وتدعو مرتاديها الى التعامل الرقمنه الثقافية وتعقد دورات تدريبية لذلك لكل من المرتادين للقصور الثقافية فى كل ربوع مصر وكذلك تدرب موظفيها على التحول الرقمى والتعاطى مع معطيات العصر الحديث من اتقان كل الوسائل التكنولوجية فى الاتصال . وهذه الورشة نتاج لاستمرار الهيئة فى تنفيذ مخططاتها للتطوير .