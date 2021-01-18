شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: «مفيش حاجة اسمها زئبق أحمر.. ده هجص وتخيلات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عالم الآثار زاهي حواس، إنه شعر بضياع مصر يوم الثامن والعشرين من يناير 2011، وعينه أذرفت بالدموع عندما شاهد ألف شخص داخل المتحف المصري.

وأضاف «حواس» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أنه لم يتصور أن مصر تعود مرة ثانية، بعد ما حدث فيها، ولكن الرئيس السيسي وجيش مصر هم من أنقذوا مصر، مشيرًا إلى أن «الحمد لله كل اللي كان داخل المتحف المصري كان بيدور على الزئبق الأحمر والذهب»، نافيًا أن يكون هناك ما يسمى بالزئبق الأحمر «هجص وكلام وتخيلات عند الناس».

وأوضح أنه تم اكتشاف مقبرة ووجد سائل داخل تابوت فيها، وتم وضعه في زجاجة، وحفظوه في الأقصر، وضحكوا على الناس وقالوا زئبق، لكنه في حقيقة الأمر سائل تحنيط» مردفا «الذهب كان مقفولًا عليه والمتحف كان ضلمة».

وأضاف: «تم سرقة 54 قطعة أثرية وتم إعادتها مرة أخرى وتم سرقة تمثال لإخناتون، وألقى به من حصل عليه في الزبالة»، مؤكدا «ربنا أنقذ المتحف المصري».