شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة دمياط» يناقش دور الفن وعلاقته بالشعر والسلوك الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت نوادي أدب دمياط الجديدة، الأحد، الشاعرة دينا لطفى لمناقشة «دور الفن وعلاقته بالشعر والسلوك الإنساني»، إلى جانب أمسية شعرية لنادى أدب قصر ثقافة فارسكور مع الشاعر أبوالخير بدر لعرض أجدد الأعمال منها قصيدة بعنوان «انسحاب» والشاعر محمد خليفة بقصيدة «على قد لحافك».

وأعد قصر ثقافة دمياط ورشة عن فن الخط العربي وأنواعه وزخارفه بلقاء فني مع دينا النجيرى، إلى جانب استكمال نادى المرأة بالقصر لورشة الأشغال اليدوية مع عبير يوسف.