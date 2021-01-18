شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يكشف تفاصيل مشروع «حدائق العاصمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية على توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، والشركة العربية للاستثمار العمراني.

وقال «عباس» في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، مساء الأحد، إن حدائق العاصمة هو مشروع صدر به قرار من رئيس الجمهورية رقم 640 لسنة 2020 ويقع بجوار مدينة بدر وتبلغ مساحته 30 ألف فدان وهو مقابل العاصمة الإدارية في طريق السويس، مشيرًا إلى أن حدائق العاصمة ليست جزءًا من العاصمة الإدارية لكن يُطلق عليها «حدائق العاصمة» لقربها جغرافيا من العاصمة الإدارية، متابعًا أن الاتفاقية تخضع لبيع عيني ونقدي على مدار 15 سنة ضمن توجهات الحكومة.

وشدد على أن المشروع تنمية شاملة يضم نحو 50 % منه موجهة للإسكان والباقي خدمات عامة حيث سيضم أقسام شرطة ومطافي بالإضافة إلى المدارس والجامعات والأنشطة الترفيهية بما يشكل مدينة متكاملة.