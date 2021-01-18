شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس يكشف سر «لعنة الفراعنة» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عالم الآثار زاهي حواس، إنه خلال قيامه بالحفر ذات مرة سقط على رأسه حجر يزن 25 كجم، فأصيب برجة وخرم في مقلة العين، وأجرى عملية جراحية في العين.

وأضاف «حواس» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أنه خلال فحص توت عنخ آمون، حدث فيضان في الوادي، واليابانيين خلال تصويرهم أرجعوا السبب للعنة الفراعنة، إضافة لتعرض وزير الثقافة فاروق حسني في ذلك الوقت لأزمة قلبية، مشيرًا إلى أنه قام بحمل توت عنخ آمون ووضعه على الأشعة المقطعية، فكل الأجهزة توقفت مؤكدا أنه يرى أن كل هذه الأمور صدفة، وليست لعنة من الفراعنة.

وأشار إلى أنه عند اكتشاف آبار يكون بها مومياوات تنتج جراثيم غير مرئية، تقتل كل من ينزل البئر، لذا عند اكتشاف البئر يتم التمهل حتى يخرج الهواء الفاسد، ويحل محله الهواء الجديد النقي، ومن ثم ينزل أي شخص عادي ولا يكون في لعنة ولا غيره.

وأردف: «كلينتون أخبره أنه لو نزل البئر لن تحدث له لعنة مثل تلك التي حدثت له في حياته»، مشيرا إلى أن أوباما وجد حرف هيروغليفي لوجه أسود «صورة طبق الأصل من أوباما فلما رآه قال «يا دكتور حواس أن شكل البتاع ده».