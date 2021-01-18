شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الفنون الشعبية بـ«قصر سوهاج» تقدم عرضًا متميزًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة سوهاج، الأحد، عرضًا فنيًا متميزًا.

كما أقيمت عدد من المحاضرات الثقافية عن «نوادي تكنولوجيا المعلومات» تحدث خلالها ماجد نشأت عن تعريف نوادي التكنولوجيا والمعلومات بالهيئة والدور المنوط بها وتاريخ افتتاحها، وتناول هل يمكن استخدام المحمول في تعلم برامج «مايكروسوفت أوفيس؟»، وما الفرق بين التعليم على «اللاب توب» أو الـ(PC) وبين التعلم على الموبايل، كما تحدث عن أهم برامج «مايكروسوفت أوفيس» وتاريخ نشأتها، بالإضافة إلى حديثه عن برامج شركة «أدوبي» وتاريخ نشأتها وبرنامج الـ«فوتوشوب».