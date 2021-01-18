شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: مصر ستستقبل دفعات جديدة من لقاحات كورونا خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، على تفقد الوزيرة هالة زايد لعدد من المستشفيات والمؤسسات الطبية الخاصة بمراكز اللقاح.

قال مجاهد في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: إن جولة الوزيرة اليوم كانت تفقدية واسعة شملت عدد من الأماكن منها مستشفى عزل العجوزة المخصصة لمرضى كورونا، حيث راجعت أعداد المترددين على المستشفى ونسب الشفاء من مصابي الفيروس بالاضافة لاحتياطات الاكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية«.

تابع أن وزيرة الصحة لاحظت في جولتها أن هناك انخفاض واضح في معدل تردد مرضى فيروس كورونا على وحدات الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي بنسبة 50% منذ بداية يناير مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، مرجعًا ذلك إلى المتابعة المستمرة لحالات العزل المنزلي وتطبيق البروتكولات.

حول مراكز اللقاحات والاستعدادات، قال مجاهد: إنه سيتم تلقي اللقاح في مراكز مخصصة أعلن عنها في 27 محافظة على مستوى الجمهورية وهذا في إطار توجيه رئيس مجلس الوزراء لزيادة مراكز تلقي اللقاح على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تعمل القوات المسلحة على رفع كفاءة هذه المراكز من ناحية التجهيزات الطبية وغير الطبية وحتى الموقع العام وذلك حتى يتلقى المواطن لقاحه بشكل لائق يراعي الإجراءات الاحترازية ويمنع التكدس والتزاحم داخل المراكز.

كشف مجاهد أن مصر تنتظر دفعات أخرى من لقاحات كورونا خلال الأيام المقبلة، متابعًا: «خلال أيام ستصل دفعات متتالية من اللقاحات وليس دفعة واحدة سواء اللقاح الصيني سينوفارم أو اللقاحات الأخرى مثل لقاح استرازينيكا الذي بدأ في الحصول على موافقات هيئة الدواء وفور الإنتهاء سيبدأ تدفق كميات منه».

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».