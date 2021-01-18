شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: استخرجنا 30% فقط من آثارنا.. والمتحف الكبير أهم حدث في القرن 21 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال زاهي حواس، عالم الآثار المصري، إننا «في مصر استخرجنا 30% فقط من آثارنا، ويتبقى 70%، فمصر الحديثة تم بناؤها على مصر القديمة، التي بدأت بها الحضارة وشهدت أول طبيب أسنان، وكان هناك تقدمًا في الطب».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في منطقة سقارة ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن «المتحف الكبير أهم حدث أثري في القرن 21، وسيبهر العالم، ويجاور أهم منطقة أثرية في العالم».

وأكد زاهي حواس أن فكرة المتحف الكبير كانت لفاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، وتم وضع حجر الأساس عام 2002، والآن يتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه مشروع المتحف المصري الكبير.

وتابع أن عام 2021 سيكون عام خير، وسيتم افتتاح المتحف المصري الكبير، والعالم يتابع ويترقب موعد افتتاح المتحف، وسيكون أهم رسالة للعالم كله، وسيكون السائح على موعد مع أسبوع مصري بامتياز في الأهرامات، والمتحف، وسقارة، ويشاهد العظمة المصرية، بعد تطوير منطقة الأهرامات بالكامل.

وأوضح أن ما يقال عن أن اليهود هم بناة الأهرامات هو جهل تام، فاليهود لم يكونوا موجودين من الأساس وعندما قمت بالرد على الجاهل أيلون ماسك، لم يستطع الدخول في أي نقاش والتزم الصمت بسبب جهله.

وأشار إلى أنه من خلال فتحة 1 سنتيمتر تم إدخال كاميرا وعمل اكتشاف هز العالم كله، ومن الوارد دخول إنسان آلي مرة أخرى للهرم فأبواب الهرم تخفي عددًا كبيرً من الأسرار .