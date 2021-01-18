شكرا لقرائتكم خبر عن قصور الثقافة تواصل أنشطتها «أونلاين» بثقافة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل قصر ثقافة الطفل بطنطا تقديم فعاليات الورشة الأدبية التي يقدمها «أونلاين» خلال شهر يناير الجاري لرواده من أطفال محافظة الغربية تحت عنوان «أدب الطفل بين الواقع والمأمول»، حيث يستعرض القصر موضوعات الكتابة الأدبية للطفل، وكيفية اكتشاف المواهب الأدبية الصغيرة، وما هي السبل لإعداد مفكر صغير قادر على مواجهة القضايا المعاصرة.

أكد محمد عمارة مدرب التنمية البشرية أن الدولة قدمت كل الدعم المتاح في محاولة السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد للتخفيف من حدة آثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية، كما أنها وضعت ثقتها الكبيرة في وعي المصريين للعبور من تلك الأزمة التي ضربت العالم بأسره، وتابع كلمته خلال محاضرة لبيت ثقافة كفر الزيات بعنوان «الآثار الاجتماعية والاقتصادية في زمن كورونا» قائلا: «لابد لنا من استيعاب الدرس جيدا، والمضي قدما في تغيير بعض الثقافات الخاطئة السائدة في مجتمعنا، ومن أهمها عدم التشكيك في قدرات الدولة، ومحاولة مد يد العون لمساعدة مؤسساتنا الحكومية في القيام بدورها على أكمل وجه».