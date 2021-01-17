شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة: ارتدوا ملابس شتوية ثقيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن فصل الشتاء يتسم بالتقلبات الجوية بصفة عامة والأيام السابقة شهدت تقلبات كثيرة من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض وجو مليء بالرياح والأتربة.

وأوضح شاهين، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، أن الأيام القادمة سيكون الطقس مائلًا للبرودة وستكون درجة الحرارة أقل من 20 درجة، لافتًا إلى احتمالية سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى كبيرة جدا وأمطار خفيفة على القاهرة وستشهد حركة نشطة للرياح.

وأضاف شاهين، أنه لا بد من ارتداء ملابس شتوية ثقيلة في الأيام القادمة وعدم التخفيف، متابعا أنه فرص انعدام الشبورة كبيرة ومن بداية يوم الأربعاء ستزداد الأمطار على السواحل الشمالية والوجة البحرى.