شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أمراض صدرية يصحح المفاهيم الخاطئة حول فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور نزار رفعت توفيق، أستاذ أمراض الصدر، إن ارتفاع وفيات الأطباء في معركتهم ضد فيروس كورونا سيظل خلال انتشار الفيروس، خاصة أن هناك أشخاص يستهونون بأعراض المرض، والتعامل معه على أنه دور انفلونزا عادي.

وأوضح الدكتور نزار رفعت توفيق، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن وفيات كورونا تصل إلى 3% من المصابين، منوها بأنه لابد ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وغسيل الأيدي.

وشدد على تصحيح المفاهيم الخاطئة حول فيروس كورونا، لافتاً إلى أن هناك شباب يتواجدون على أجهزة التنفس داخل المستشفيات، مشددا على أصحاب الأمراض المزمنة بالالتزام بالعلاج.