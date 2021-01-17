شكرا لقرائتكم خبر عن النمنم: الثقافة في عهد عبدالناصر أصبحت في يد الشعب بعدما كانت حكرا على النخبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الاهتمام بالفنون يعود إلى زمن الخديوي إسماعيل، لافتاً إلى أن ثورة 1952 استفادت من ثورة 1919.

وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن الفنون والثقافة في ثورة 19 كانت امتداد لعصر الخديوي إسماعيل، مشيرا إلى أن الثقافة في عهد عبدالناصر أصبحت في يد الشعب بعد أن كانت حكرا على النخبة.

وأوضح أن عبدالناصر حمى نجيب محفوظ أثناء القبض عليه بسبب رواية «أولاد حارتنا»، كما أن عبدالناصر حمى العديد من العديد من الكتاب والمفكرين منهم توفيق الحكيم، وطه حسين، وعباس العقاد وغيرهما.

وأشار إلى أن جمال عبدالناصر هو من أقر إذاعة فيلم «شيء من الخوف»، مؤكدا أن العقاد لم يكن معارضا لثورة يوليو، بل كتب مقالات ترحيب بالضباط الاحرار وبثورتهم.