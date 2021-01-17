شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: تعويض العاملين بالحديد والصلب قد يصل إلى 300 ألف جنيه للعامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه جلس بصورة غير رسمية مع أربع شركات جميعها تريد تطوير شركة الحديد والصلب ثم تمشي، لافتاً إلى أنه بديل عن عمل مقاولة ويتم تحملها سوف يأتي بمستثمر استراتيجي ينجح في رفع الطاقة الاستيعابية للمصنع.

وأضاف المهندس هشام توفيق، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أنه جلس مع المستثمرين المحتملين وشرح لهما وضع الشركة، ومنها تقليل العمالة، وتحمل الوزارة المديونيات، خاصة أن المصنع يحتاج أكثر من 400 مليون دولار، ولكني قمت بتخفيض هذا المبلغ إلى 100 مليون دولار، ولم يتقدم أحد حتى الآن.

وأشار إلى أنه لم يتقدم أحد من المستثمرين بحلول جادة لإنقاذ شركة الحديد والصلب، منوها بأنه مستعد لمواجهة نواب البرلمان المعارضين لقرار تصفية شركة الحديد والصلب.

وأكد أنه قدم حاولت مختلفة لحماية حقوق العاملين بالحديد والصلب، لافتا إلى أن مصير العمال سيكون من خلال تعويض متوسطه فوق الـ 300 ألف جنيه للعامل، وأن تعويض العاملين سيتحدد بعض الحديث مع النقابة.