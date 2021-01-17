شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: هرم زوسر الأقدم في التاريخ.. وخوفو الأهم في حياتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور زاهى حواس، إن منطقة سقارة تحتوي على 13 هرمًا أثريًا، ويعد هرم زوسر الأشهر بها، وأقدمها، وكان عبارة عن 6 مصاطب فوق مقبرة الملك.

وأضاف الدكتور زاهى حواس خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في منطقة سقارة ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عمر هرم زوسر 5 آلاف سنة، مشيرا إلى أن الملك في مصر القديمة كان يحكم من هرم خوفو.

وتابع زاهى حواس أن أهم شخصية في حياته هو خوفو بحسب اهتمامه ودراسته، وليس توت عنخ آمون، واستعرض الإعلامي أحمد موسى مع الدكتور زاهي حواس تجميع الفخار من خلال متخصصين في الفخار الفرعوني.

واستعرض أحمد موسى مرحلة أخرى، وهي مرحلة تجميع عظام المومياوات الأثرية، وتحليلها، ما كشف العديد من التفاصيل والمعلومات عن المصريين القدماء والحالات المرضية لهم.