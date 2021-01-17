شكرا لقرائتكم خبر عن «النمنم»: مفهوم الوطنية غائب في فكر الإخوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن حسن البنا والإخوان حصلوا على دعم من بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، مؤكدا أن جمال عبدالناصر لم يبايع مرشد الإخوان، ولم يثبت ذلك أبدا.

وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن مفهوم الوطنية غائب في فكر الإخوان، مشيراً إلى أن التحولات التي حدثت لـ سيد قطب جاءت عندما حدث له هزات عنيفة بعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما عاد من الولايات المتحدة بدأ يكتب في القضايا العامة والقضايا السياسية.

وأوضح أن ظروف البلد مختلقة، وليس هناك تشابه بين شخصية الرئيس السيسي والرئيس الراحل جمال عبدالناصر، خاصة أن الرئيس السيسي يحافظ على هوية الدولة المصرية، بينما فترة عبدالناصر كان حينها مؤسسات الدولة مستقرة وليس هناك صراع عليها، ولكن وجه الشبه هو أن هناك موقف صارم تجاه الفياد، والتعامل بجدية مع جميع الأمور.

ونوه بأن الآن هناك اهتمام بجميع الحدود، فضلا عن إعادة تأسيس الدولة الوطنية المدنية، وهناك جرأة أكثر في بعض القضايا، ومنها بناء الكنائس.