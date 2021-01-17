شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لقاح فيروس كورونا ليس حلًا سحريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة لصحة للأبحاث، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية العامة هو الحل للحماية من فيروس كورونا، قائلة إن اللقاح ليس حلًا سحريًا، ومن أخذ اللقاح أيضًا مطالب بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

ولفتت مستشارة وزيرة الصحة، خلال لقاء عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، إلى أن اللقاح في حال توفره سيكون متاحًا للفئات الأكثر عرضة للإصابة والأكثر عرضة للخطورة.

وأضافت أنه بمجررد توفره سيتاح للمواطنيين التسجيل على الموقع للحصول عليه، موضحة أن الوزارة لديها قاعدة بيانات بعدد أصحاب الأمراض المزمنة ونوعها ودرجة المرض.

وأضافت أن الوزارة اتفقت بالفعل مع جافي للحصول على 40 مليون جرعة خلال الفترة القادمة، معقبة: اللقاحات الخاصة بـ جافي وفايزر ستتأخر قليلا، ولكن لقاح سينوفارم سيكون متوفر خلال أيام.

وأوضحت، أنه يتم أخذ عينات عشوائية للقاح داخل مصر قبل إتمام أي اتفاق، وذلك لضمان مدى الفاعلية والأمان، معقبة: نقوم بدراسه كافة الجهات الخاصة باللقاح سواء الخاصة بتخزينه والنقل.

وتابعت: هناك تصارع من قبل دول العالم من اجل الحصول على اللقاحات، منوهه إلى أن الوزارة تدرس توفير كافة الجرعات الخاصة بالمرحلة الأولى والثانية، مشددة على أن الفترة بين المرحلتين محددة ولا يمكن تعديه.