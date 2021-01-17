شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يكشف مصير عمال مجمع الحديد والصلب بعد تصفيته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير قطاع الاعمال هشام توفيق، إن الحكومة حاولت أكثر من مرة منذ عام ٢٠١٤، لإصلاح مجمع الحديد والصلب وتطويره للعودة للعمل والإنتاج ولكن كلها محاولات ليست مجدية.

وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج «آخر النهار»، المُذاع على فضائية «النهار»، أن ألأزمة الرئيسية كانت في أن القرارات المناسبة لم تتخذ في وقتها، فبعد أن تمت دراسة أوضاع المجمع لطرح مناقصة لتطويره وتحديثه، في عام ٢٠١٥، لم تطرح المناقصة إلا عام ٢٠١٧، حيث كانت أوضاع المجمع تدهورت بشكل كبير.

واستكمل أنه بعد التأكد من عدم جدوى التشغيل والتطوير، تم رفع الف لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وعقدت اجتماعات مطولة في هذا الشان، وتم الاتفاق، على انه لا جدوى من المخاطرة في تطوير هذا المجمع ولا بد من تصفيته.

ونوه بأنه لم يأتِ للوزارة وهو مكلف بالتصفية، والحكومة لا تقوم بتصفية كل الشركات، مستشهدًا بما حدث مع شكرة الدلتا للصلب التي تم تطويرها عدما كانت تنتج ٤٦ ألف طن بالخسارة، أصبحت تنتج ٥٠٠ ألف طن.

وواصل أنه ليس صحيحًا ما يُقال عن أن الدولة ستنسحب من هذه الصناعة بالكامل، ولكن لو تأكدت الحكومة من أن الشركة التي تديرها لا جدوى منها فالحل هو الإغلاق.

وأشار إلى أنه تم إرسال ملف عمال مجمع الحديد والصلب لوزير القوى العاملة؛ للتفاوض مع النقابة العامة لتحديد شروط الخروج، موضحًا أنه تم تدبير جميع أعمال التعويضات للعاملين بالمجمع، ولو تم حسم مسالة التصفية خلال شهر، فمن الممكن أن يتم الصرف آخر فبراير المقبل.