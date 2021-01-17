شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة التحصين الحقلي للثروة الحيوانية في مركز باريس بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات حملة التحصين الحلقى ضد مرض الجلد العقدى، الأحد، في عدد من قرى مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد.

واستهدفت الحملة التدريب على التحصين حول البؤر المختلفة، وذلك لحماية الثروة الحيوانية بمركز باريس بمشاركة الأطباء البيطريين بإدارة باريس البيطرية، وذلك في إطار خطة التحصين الدورى للوقاية من أية أمراض وبائية وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة، بعد توفير كميات من الامصال والأدوية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.