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انطلاق حملة التحصين الحقلي للثروة الحيوانية في مركز باريس بالوادي الجديد

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات حملة التحصين الحلقى ضد مرض الجلد العقدى، الأحد، في عدد من قرى مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد.

واستهدفت الحملة التدريب على التحصين حول البؤر المختلفة، وذلك لحماية الثروة الحيوانية بمركز باريس بمشاركة الأطباء البيطريين بإدارة باريس البيطرية، وذلك في إطار خطة التحصين الدورى للوقاية من أية أمراض وبائية وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة، بعد توفير كميات من الامصال والأدوية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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