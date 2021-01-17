شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: بيع أراضي شركة الغزل والنسيج كفيلة بتطوير المصانع بدلا من إغلاقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد النائب محمود شعلان، عضو مجلس الشعب، أن شركات كفر الدوار قلعة صناعية للغزل والنسيج، مفيدا بأن شركة الغزل والنسيج كانت تضم في عهودها السابقة أكثر من 70 ألف عامل والان وصلوا إلى 7 آلاف عامل فقط، مؤكدا أن غلق شركة الغزل والنسيج يغلف باب الأمل للأهالي والشباب في كفر الدوار.

وأبدى النائب محمود شعلان، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، استغرابه من مبررات وزارة قطاع الاعمال لغلق شركات الغزل والنسيج، قائلا: «لو بيعنا مساحات من الأراضي الشاسعة المملوكة للشركة ممكن نحل الازمات وتطور الشركة نفسها».

وتابع: «إدارة شركة غزل والنسيج أخبرتنا بتطوير الشركة وبالفعل هناك شركات استلمت بعض الأماكن لتطويرها ولكن فجأة لقينا تغيير وقرار بأن الشركة ستغلق، والعمال سيتم نقلهم إلى شركة اخرى»، مؤكدا أن بيع الاراضى المحيطة بالشركة كفيلة بتطوير المصانع بدلا من اغلاقها.