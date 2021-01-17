شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بسبب نفوق الأسماك سنويا في فرع رشيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المهندس محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب عن كفر الشيخ، بطلب إحاطة لوزير الإسكان بسبب نفوق الأسماك سنويا في مياه فرع رشيد بسبب السدة الشتوية، واستمرار نفوق الأطنان من الأسماك سنويا، وتلوث المياه مما يؤثر سلباً على صحة المواطنين واصابتهم بالأمراض الفتاكة.

وطالب العضو في طلب إحاطته من وزير الاسكان تشكيل لجنة فنية بصفة عاجله لتقييم مدي صلاحية مياه الشرب واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمعالجة أثار السدة الشتوية.