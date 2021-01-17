شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة قنا» يتفقد المركز المتميز للأم والطفل بسمهود استعدادًا لافتتاحه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور راجي تواضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، الأحد، المركز المتميز للأم والطفل بقرية سمهود التابعة لمركز أبوتشت، لمتابعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيز بالمركز استعدادا للتشغيل قريبًا.

ناقش «صالح» وضع الرسومات الهندسية والمقايسات المالية لربط المبني بالوحدة الصحية والتي تقع بجوار المركز في نفس السور، كذلك تجهيز غرف المرضي والأسرة الخاصة بالمرضي وتجهيز استراحات الأطباء والتمريض بالمركز.

كما ناقش سبل الانتهاء من تركيب الأجهزة الطبية بالمركز وذلك بمخاطبة الشركات المعنية بضرورة العمل على التركيب للأجهزة وتشغيلها.

وذكر أن المركز يضم حضانات الأطفال وغرفة عمليات ولادة عادية وقيصرية للسيدات الحوامل كما توجد بالمركز رعاية متوسطة وعيادة أسنان وسونار.

وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى سمهود بابوتشت

وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى سمهود بابوتشت

وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى سمهود بابوتشت