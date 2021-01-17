شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام الأقمار الصناعية لرصد التعديات على المجارى المائية والأراضى الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الأحد ، الاستعدادات للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال «عبدالعاطى» إنه جار تنفيذ برنامج تدريبى وورش عمل للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين.

وأشار إلى أن الوزارة تستخدم صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة استخدام الأراضى حول مجرى نهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها، ورصد تعديات البناء على الأراضى الزراعية بالمحافظات، وإنتاج خريطة التركيب المحصولى لكل موسم زراعى لتحديد مساحة كل محصول، ومتابعة زراعة الأرز كل 5 أيام لتحديد الاحتياجات المائية له، خلال موسم الزراعة.

ولفت الوزير إلى إنشاء الوزارة منظومة للرصد الآلى، ما يسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذى القرار والمسؤولين فى إدارات الرى بالمحافظات، ما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الرى فى المناطق الحرجة، بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها عن بُعد ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدل الاستهلاك لكل بئر على حدا وتجنب السحب الجائر.